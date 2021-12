3. Liga: SV Waldhof Mannheim – SV Wehen Wiesbaden, 1:1 (0:1)

Die Gäste erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Maximilian Thiel traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass die SV Wehen Wiesbaden mit einer Führung in die Kabine ging. Mit seinem Treffer aus der 90. Minute bewahrte Arthur Lyska seine Mannschaft vor der Niederlage und machte kurz vor dem Abpfiff das Remis perfekt. Am Ende trennten sich Waldhof und Wiesbaden schiedlich-friedlich.