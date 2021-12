3. Liga: Würzburger Kickers – FSV Zwickau, 2:2 (1:0)

David Kopacz bediente Marvin Pourié, der in der 29. Spielminute zum 1:0 einschoss. Die Kickers hatten zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Für das erste Tor von Zwickau war Lars Dietz verantwortlich, der in der 52. Minute das 1:1 besorgte. Nur eine Minute später erzielte die Heimmannschaft die 2:1-Führung. Den Ausgleich markierte Marco Schikora, der das Netz nach Zuspiel von Can Coskun zum Zappeln brachte (90.). Alles sprach für einen Sieg der Kickers, doch am Ende wurde das Aufbäumen von Zwickau noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.