Paukenschlag bei 1860: Mölders „bis auf Weiteres“ suspendiert

Mölders steht seit 2016 bei 1860 unter Vertrag, sein Vertrag läuft noch bis 2022. In 18 Liga-Spielen in dieser Saison für München erzielte er bislang fünf Tore. Zuletzt hatte es für den Traditionsverein zwei Liga-Pleiten in Folge gegeben. Wie die Münchener Abendzeitung berichtet, soll Mölders zuletzt mehrfach mit anderen Spielern sowie Vereinsverantwortlichen aneinandergeraten sein.