3. Liga: 1. FC Kaiserslautern – SV Meppen, 4:0 (2:0)

Der 1. FC Kaiserslautern ging in Minute sieben in Front. Lautern erzielte in der achten Minute das 2:0. Die Hintermannschaft von Meppen ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Lautern überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 (51.). Der 1. FC Kaiserslautern baute den Vorsprung in der 61. Minute aus. Letztlich feierte FCK gegen den SV Meppen nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.