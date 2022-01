3. Liga: FC Viktoria Köln – SC Verl, 5:2 (0:1)

Lukas Emanuel Petkov bediente Cyrill Akono, der in der achten Spielminute zum 1:0 einschoss. Ein Tor mehr für den SC Verl machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. Kai Klefisch fand Jeremias Lorch und eben dieser hatte in der 49. Minute den Ausgleich parat. Nach Vorlage von Marcel Risse ließ Lenn Jastremski den zweiten Treffer des FC Viktoria Köln folgen (56.). Der FC Viktoria Köln witterte seine Chance und schoss den Ball zum 3:1 ein (83.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Vikt. Köln, als man das 4:1 besorgte (89.). Kurz darauf traf der SC Verl in der Nachspielzeit zum 2:4 (91.). Seok-ju Hong setzte noch einen drauf und schoss einen weiteren Treffer für Viktoria kurz vor dem Abpfiff (92.). Als der Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 5:2 letztlich abpfiff, hatte Vikt. Köln die drei Zähler unter Dach und Fach.