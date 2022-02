3. Liga: FC Viktoria Köln – TSV 1860 München, 0:1 (0:1)

Keanu Staude bediente Marcel Bär, der in der 39. Spielminute zum 1:0 einschoss. Zur Pause wusste 1860 eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Das I-Tüpfelchen auf den enttäuschenden Auftritt von Vikt. Köln setzte Niklas May, der in der 87. Minute die Ampelkarte für sich reklamierte. Schlussendlich pfiff der Unparteiische das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. Der TSV 1860 München brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach.