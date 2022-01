3. Liga: FSV Zwickau – FC Viktoria Köln (Samstag, 14:00 Uhr)

Gegen Vikt. Köln soll Zwickau das gelingen, was der Heimmannschaft in den letzten fünf Spielen verwehrt blieb – die optimale Punkteausbeute. Zuletzt musste sich der FSV Zwickau geschlagen geben, als man gegen Borussia Dortmund II die fünfte Saisonniederlage kassierte. Der FC Viktoria Köln erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 1:4 als Verlierer im Duell mit dem FC Viktoria 1889 Berlin hervor. Im Hinspiel wurde kein Sieger ermittelt. Die Mannschaften hatten sich remis mit 1:1 getrennt.