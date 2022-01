3. Liga: MSV Duisburg – 1. FC Magdeburg (Mittwoch, 19:00 Uhr)

Die Zebras haben am kommenden Mittwoch keinen Geringeren als Magdeburg zum Gegner. Am letzten Spieltag kassierte Duisburg die 13. Saisonniederlage gegen den 1. FC Saarbrücken. Das letzte Ligaspiel endete für den 1. FC Magdeburg mit einem Teilerfolg. 1:1 hieß es am Ende gegen den TSV Havelse. Eine klare Angelegenheit war das Hinspiel nicht. Magdeburg siegte knapp mit 2:1.