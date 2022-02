3. Liga: 1860 München mit viertem Sieg in Folge

Marcel Bär (39.) traf zum Tor des Tages für die Löwen. Das Team von Trainer Michael Köllner dominierte das Spiel über weite Strecken und fährt einen verdienten Auswärtssieg ein. Die Kölner zeigten eine kämpferische Leitung, wurden aber vor dem Tor nicht so gefährlich, als dass sich die Münchener ernsthafte Sorgen hätten machen müssen. In der 87. Minute dezimierte sich die Heimmannschaft selbst. Kölns Niklas May flog per Gelb-Roter Karte vom Platz.