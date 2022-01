3. Liga: SV Waldhof Mannheim – Borussia Dortmund II (Montag, 19:00 Uhr)

Im Klassement liegen beide Teams dicht beieinander. Lediglich vier Punkte machen den Unterschied aus. Körperlos agierte der SV Waldhof Mannheim in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik (99-4-0) bestätigt. Ob sich Borussia Dortmund II davon beeindrucken lässt? Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher neun Siege ein.