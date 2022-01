3. Liga: SV Waldhof Mannheim – FC Viktoria Köln (Dienstag, 19:00 Uhr)

Am kommenden Dienstag um 19:00 Uhr trifft Waldhof auf Viktoria. Letzte Woche gewann der SV Waldhof Mannheim gegen die FC Würzburger Kickers mit 2:1. Damit liegt Mannheim mit 37 Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle. Am Samstag wies Vikt. Köln den SC Verl mit 5:2 in die Schranken. Im Hinspiel erlitt der Gast eine knappe 2:3-Niederlage gegen Waldhof. Springt dieses Mal mehr für den FC Viktoria Köln heraus?