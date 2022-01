3. Liga: VfL Osnabrück – FC Würzburger Kickers, 2:0 (1:0)

Marc Heider brachte Würzburg in der 39. Minute ins Hintertreffen. Mit einem Tor Vorsprung für den VfL Osnabrück ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Das 2:0 führte Aaron Opoku herbei, als er nach Vorlage von Heider zugunsten von Osnabrück traf (50.). Am Schluss fuhr der VfL Osnabrück gegen die FC Würzburger Kickers auf eigenem Platz einen 2:0-Sieg ein.