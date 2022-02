1. FC Kaiserslautern: Terrence Boyd über Antwerpen, Aufstieg und Torquote

Für die Fans des 1. FC Kaiserslautern fühlt es sich beinahe surreal an. Jahrelang mussten sie leiden und mit ansehen, wie ihr Verein Saison für Saison tiefer abrutschte. In der vergangenen Spielzeit konnte der Abstieg in die Regionalliga Südwest gerade so verhindert werden. (DATEN: Die Tabelle der 3.Liga)