3. Liga: 1. FC Magdeburg – SV Wehen Wiesbaden (Samstag, 14:00 Uhr)

Der Gastgeber führt das Feld der 3. Liga mit 54 Punkten an. Offensiv sticht der 1. FC Magdeburg in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 52 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Nach 24 Spielen verbucht Magdeburg 17 Siege, drei Unentschieden und vier Niederlagen auf der Habenseite. Der 1. FC Magdeburg tritt mit einer positiven Bilanz von 13 Punkten aus den letzten fünf Spielen an.