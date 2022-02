3. Liga: 1. FC Saarbrücken – FC Würzburger Kickers, 2:1 (0:1)

Gleich zu Spielbeginn sorgte André Becker mit seinem Treffer nach Vorarbeit von Peter Kurzweg für eine frühe Führung der Kickers (2.). Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Eine Vorlage von Julian Günther-Schmidt erreichte Manuel Zeitz, der zum Ausgleich traf (67.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Sebastian Jacob den entscheidenden Führungstreffer für den 1. FC Saarbrücken erzielte (81.). Kurzweg erwies Würzburg in der Nachspielzeit einen Bärendienst, als er mit der Roten Karte vom Platz musste (93.). Am Schluss schlug Saarbrücken den Tabellenletzten mit 2:1.