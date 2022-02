3. Liga: Borussia Dortmund II – SV Wehen Wiesbaden (Sonntag, 14:00 Uhr)

Die SV Wehen Wiesbaden will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge bei der Zweitvertretung von Borussia Dortmund punkten. Am vergangenen Samstag ging der BVB II leer aus – 0:2 gegen den 1. FC Magdeburg. Letzte Woche gewann die SV Wehen Wiesbaden gegen den FC Viktoria 1889 Berlin mit 2:0. Somit belegt Wiesbaden mit 40 Punkten den neunten Tabellenplatz. Dortmund II kam im Hinspiel gegen Wiesbaden zu einem knappen 1:0-Sieg. Wird das Rückspiel wieder eine enge Angelegenheit?