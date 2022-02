3. Liga: Fans stürmen Platz nach Saarbrücken-Niederlage gegen Viktoria Köln

Der Routinier fügte an: „Es war kein überragendes Spiel von uns, aber die Mannschaft hinzustellen als wären wir die absoluten Vollidioten und komplette Versager, das ist der falsche Weg. Wir sind im zweiten Jahr in der dritten Liga, uns würde ein bisschen Demut guttun. Es ist eine gute Leistung, dass wir da oben stehen, das müsste in alle Köpfe rein.“