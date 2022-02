3. Liga: FSV Zwickau – TSV 1860 München, 1:3 (1:0)

Für den Führungstreffer des Heimteams zeichnete Dominic Baumann verantwortlich (35.). Zwickau führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Mit seinem Platzverweis (47.) erwies Lars Lokotsch seiner Mannschaft einen Bärendienst, denn danach geriet der FSV Zwickau gehörig unter Druck. 1860 brachte das Netz in der 68. Minute für den Ausgleich zum Zappeln. Nach Vorlage von Dennis Dressel ließ Marcel Bär den zweiten Treffer des TSV 1860 München folgen (72.). 1860 baute die Führung in der Nachspielzeit mit einem weiteren Treffer aus (91.). Am Schluss gewann der TSV 1860 München gegen Zwickau.