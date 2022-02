3. Liga: FSV Zwickau – TSV 1860 München (Samstag, 14:00 Uhr)

Beleg für das durchwachsene Heimabschneiden des FSV Zwickau sind 17 Punkte aus 13 Spielen. Wer den Gastgeber als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 103 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Am liebsten teilt Zwickau die Punkte. Da man aber auch siebenmal verlor, steht die Mannschaft derzeit in der zweiten Hälfte der Tabelle.