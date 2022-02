3. Liga: Gerry Ehrmann zurück beim 1. FC Kaiserslautern, Legende zurück am Betzenberg

Der Klub äußerte sich mit großen Worten bei der Bekanntgabe: „In den vergangenen Jahrzehnten hat sich Gerry Ehrmann in Fußballdeutschland einen hervorragenden Ruf als Talentförderer im Bereich der Torhüterausbildung erworben. Unter seiner Federführung schafften zahlreiche Torhüter beim FCK den Sprung in den Profifußball. Diese Expertise wird der 62-Jährige ab sofort wieder beim 1. FC Kaiserslautern einbringen und als Torwarttrainer am Nachwuchsleistungszentrum die sportliche Entwicklung der Jugendtorhüter des FCK begleiten.“