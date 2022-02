3. Liga: MSV Duisburg – Borussia Dortmund II, 1:3 (1:1)

Berkan Taz brachte Borussia Dortmund II in der dritten Spielminute in Führung. Der MSV Duisburg zeigte sich wenig beeindruckt. In der achten Minute schlug Moritz Stoppelkamp mit dem Ausgleich zurück. Julian Hettwer lieferte den Assist. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Sechs Minuten später ging der BVB II durch den zweiten Treffer von Taz in Führung. Das 3:1 führte Justin Njinmah herbei, als er nach Vorlage von Taz zugunsten von Dortmund II traf (66.). Mit dem Ende der Spielzeit strich Borussia Dortmund II gegen die Zebras die volle Ausbeute ein.