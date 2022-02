3. Liga: MSV Duisburg – VfL Osnabrück, 3:6 (1:2)

Marc Heider bediente Sebastian Klaas, der in der achten Spielminute zum 1:0 einschoss. Den Ausgleich markierte Moritz Stoppelkamp, der das Netz nach Zuspiel von John Yeboah zum Zappeln brachte (13.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Chance Ba-Muaka Simakala in der 27. Minute nach einer Vorlage von Heider. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Für die Vorentscheidung waren Sven Köhler (47.) und Heider (52.) mit zwei schnellen Treffern verantwortlich. Durchsetzungsstark zeigte sich der MSV Duisburg, als Stoppelkamp (62.) und Aziz Bouhaddouz (71.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. In der 81. Minute erhöhte Kunze auf 5:3 für den VfL Osnabrück. Osnabrück baute die Führung in der Nachspielzeit mit einem weiteren Treffer aus (92.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen stand der Auswärtsdreier für den VfL Osnabrück. Man hatte sich gegen den MSV Duisburg durchgesetzt.