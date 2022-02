3. Liga: Türkgücü München – TSV 1860 München, 2:1 (0:0)

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Türkgücü München und den TSV 1860 München ohne Torerfolg in die Kabinen. Lange Zeit hielten beide Mannschaften hinten die Null. Das änderte sich, als Türkgücü München das erste Tor des Spiels erzielte und so die turbulente Schlussphase einläutete (77.). Türkgücü München versenkte die Kugel in der 85. Minute zum 2:0. Kurz vor Ultimo war noch Richard Neudecker zur Stelle und zeichnete für das erste Tor von 1860 verantwortlich (90.). Letzten Endes holte Türkgücü gegen den Gast drei Zähler.