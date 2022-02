3. Liga: VfL Osnabrück – Türkgücü München (Samstag, 14:00 Uhr)

Türkgücü trifft am Samstag mit dem VfL Osnabrück auf einen Gegner, der in jüngster Vergangenheit auf der Erfolgsspur unterwegs war. Osnabrück siegte im letzten Spiel gegen den MSV Duisburg mit 6:3 und belegt mit 40 Punkten den vierten Tabellenplatz. Die elfte Saisonniederlage setzte es am letzten Spieltag für Türkgücü München gegen den TSV Havelse. Im Hinspiel siegte der VfL Osnabrück bereits sehr deutlich mit 3:0.