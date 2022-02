3. Liga: Würzburger Kickers – 1. FC Magdeburg, 2:4 (0:1)

Connor Krempicki bediente Baris-Fahri Atik, der in der 22. Spielminute zum 1:0 einschoss. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Atik vergrößerte den Vorsprung, als er nach Vorlage von Amara Condé ins Schwarze traf (50.). Würzburg wurde deutlich abgehängt, als Florian Kath nach Vorarbeit von Atik auf 3:0 für Magdeburg erhöhte (69.). Kurz darauf bereitete Robert Herrmann das 1:3 der Würzburger Kickers durch Tobias Kraulich vor (74.). In ruhiges Fahrwasser brachte Magdeburg sich, indem man das 4:1 erzielte (83.). Wenige Minuten später verkürzten die Kickers auf 2:4 (85.). Am Schluss siegte Magdeburg gegen Würzburg.