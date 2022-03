1860 München: Trainer Köllner über Trennung von Mölders und Chaos bei Türkgücü München

Köllner: Der Verlust eines lieben Menschen in der Familie ist immer schwierig. Aber ich sehe das immer von zwei Seiten. Das Leben auf der Erde verfolgt einen bestimmten Sinn. Und wenn dieser erfüllt ist, kriegt man eine neue Aufgabe. Ich sehe es daher nicht als so schlimm an, wenn ein Mensch stirbt. Für meine Mutter und meine Geschwister, die im direkten Umfeld leben und eine andere Sicht haben, war es wesentlich härter. Ich konnte mich im Job ablenken und komme durch den Fußball ohnehin nicht so oft Hause, habe also kein tägliches Zusammenleben mit meinen Eltern. Das tägliche Leben in München und meine Spieler haben mir in der Phase sehr geholfen, die Trauer zu überwinden.