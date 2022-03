3. Liga: 1. FC Magdeburg – Hallescher FC, 1:1 (0:0)

Gegen Hallescher FC musste sich der 1. FC Magdeburg am Samstag mit einer 1:1-Punkteteilung begnügen. Weder besiegt noch unterlegen. Halle trat gegen den Favoriten 1. FC Magdeburg an und konnte am Ende mit sich zufrieden sein. Beide Mannschaften hatten sich im Hinspiel ein enges Match geliefert, das der Gast am Ende mit 3:2 gewonnen hatte.