3. Liga: 1. FC Magdeburg – Hallescher FC (Samstag, 14:00 Uhr)

Vor allem die Offensivabteilung des 1. FC Magdeburg muss Halle in den Griff kriegen. Im Schnitt trifft der Gegner mehr als zweimal pro Spiel. Behält Hallescher FC die schwache Auswärtsform bei, wird es sehr schwer, bei Magdeburg zu punkten. Körperlos agierte Halle in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik (110-2-4) bestätigt. Ob sich der 1. FC Magdeburg davon beeindrucken lässt?