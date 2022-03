3. Liga: 1. FC Magdeburg – SV Meppen (Samstag, 14:00 Uhr)

Der SV Meppen muss mit einer schwarzen Serie von vier Niederlagen im Gepäck auch noch bei Liga-Schwergewicht 1. FC Magdeburg antreten. Nach der 1:2-Niederlage gegen Türkgücü München am letzten Spieltag ist der 1. FC Magdeburg um Wiedergutmachung bemüht und will diesmal wieder als Sieger vom Platz gehen. Die Konkurrenz muss schließlich auf Distanz gehalten werden. Meppen erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 1:2 als Verlierer im Duell mit dem MSV Duisburg hervor. Ein Tor machte im Hinspiel den entscheidenden Unterschied. Magdeburg siegte mit 3:2.