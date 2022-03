3. Liga: MSV Duisburg – FSV Zwickau, 0:1 (0:1)

Dominic Baumann bediente Mike Könnecke, der in der 32. Spielminute zum 1:0 einschoss. Zur Pause behielt der FSV Zwickau die Nase knapp vorn. Letztendlich gelang es den Zebras im Verlauf des Spiels nicht, sich von dem in der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand zu erholen. Am Ende war Zwickau die Mannschaft, welche die drei Zähler einstrich.