3. Liga: SV Meppen mit Bezirksliga-Spielern zum Ligaprimus 1. FC Magdeburg

Um den Kader etwas breiter aufzustellen, nominierte Schmitt am Freitag drei Kicker aus der 2. Mannschaft des SVM, die in der Bezirksliga beheimatet ist. Demnach stehen sechs Akteure im Aufgebot, die in dieser Spielzeit primär in der 7. Liga aufgelaufen sind. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 3. Liga)