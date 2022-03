3. Liga: SV Waldhof Mannheim – TSV 1860 München, 3:0 (1:0)

Marcel Costly brachte sein Team in der vierten Minute nach vorn. Zur Pause wusste der SV Waldhof Mannheim eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Joseph Boyamba beförderte das Leder zum 2:0 von Waldhof über die Linie (66.). Mannheim baute die Führung in der Nachspielzeit mit einem weiteren Treffer aus (95.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem SV Waldhof Mannheim am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen den TSV 1860 München.