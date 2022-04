3. Liga: 1. FC Magdeburg – FC Viktoria Köln (Samstag, 14:00 Uhr)

Nach vier Partien ohne Sieg braucht Magdeburg mal wieder einen Erfolg – am besten schon an diesem Samstag, im Spiel gegen Viktoria. Zuletzt musste sich der 1. FC Magdeburg geschlagen geben, als man gegen den FC Viktoria 1889 Berlin die sechste Saisonniederlage kassierte. Vikt. Köln erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 0:2 als Verlierer im Duell mit Borussia Dortmund II hervor. Im Hinspiel hatte der FC Viktoria Köln die Nase vorn und feierte einen knappen 1:0-Sieg.