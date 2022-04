3. Liga: Eintracht Braunschweig – FC Würzburger Kickers (Samstag, 14:00 Uhr)

Ob das Spiel so eindeutig endet, wie die Tabelle vermuten lässt? Die FC Würzburger Kickers schaffen es mit 28 Zählern derzeit nur auf Platz 19, während Braunschweig 33 Punkte mehr vorweist und damit den dritten Rang einnimmt. Die Körpersprache stimmte in der Regel bei den Kickers, sodass die Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf schon 147 Gelbe Karten sammelte. Ist Eintracht Braunschweig darauf vorbereitet? Mit 17 Siegen gewann Braunschweig genauso häufig, wie Würzburg in dieser Spielzeit verlor. Damit dürfte auch klar sein, wer in dieser Partie den Ton angeben will.