3. Liga: FC Viktoria Köln – SV Meppen, 1:1 (0:1)

Markus Ballmert bediente Lars Bünning, der in der elften Spielminute zum 1:0 einschoss. Bis der Referee den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. In der 49. Minute sicherte Bünning seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 1:1 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Letzten Endes wurde in der Begegnung von Vikt. Köln mit Meppen kein Sieger gefunden.