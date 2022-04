3. Liga: FSV Zwickau – SV Waldhof Mannheim, 1:1 (0:1)

Der SV Waldhof Mannheim erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Adrien Lebeau traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Komfortabel war die Pausenführung des Gasts nicht, aber immerhin ging Waldhof mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Das 1:1 von Zwickau bejubelte Marco Höger (67.). Unfreiwillig frühen Feierabend machte Steffen Nkansah von den Gastgebern, der in der 71. Minute mit Rot vom Platz geschickt wurde. Am Ende sicherte sich der FSV Zwickau mit diesem 1:1 einen Zähler.