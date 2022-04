3. Liga: FSV Zwickau – SV Wehen Wiesbaden (Samstag, 14:00 Uhr)

Die Heimbilanz von Zwickau ist ausbaufähig. Aus 16 Heimspielen wurden nur 18 Punkte geholt. Die Heimmannschaft befindet sich wenige Spieltage vor Ende der Saison in der zweiten Tabellenhälfte. Wer den FSV Zwickau als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 129 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Der bisherige Ertrag von Zwickau in Zahlen ausgedrückt: neun Siege, 14 Unentschieden und zehn Niederlagen. Die passable Form des FSV Zwickau belegen neun Zähler aus den letzten fünf Begegnungen.