3. Liga: Hallescher FC – VfL Osnabrück, 3:3 (0:2)

Marc Heider bediente Sebastian Klaas, der in der 31. Spielminute zum 1:0 einschoss. Felix Higl schraubte das Ergebnis in die Höhe, als er eine Vorlage von Aaron Opoku zum 2:0 zugunsten von Osnabrück verwertete (36.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Kurz darauf bereitete Julian Guttau das 1:2 von Hallescher FC durch Niklas Kreuzer vor (59.). Niklas Landgraf beförderte das Leder zum 3:1 des VfL Osnabrück über die Linie (73.). Hallescher FC versenkte die Kugel in der 84. Minute zum 2:3. In der 86. Minute gelang Hallescher FC, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer. Der VfL Osnabrück ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich Halle noch ein Unentschieden.