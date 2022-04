3. Liga: MSV Duisburg – TSV 1860 München, 0:6 (0:3)

Stefan Lex bediente Merveille Biankadi, der in der neunten Spielminute zum 1:0 einschoss. Marcel Bär beförderte das Leder zum 2:0 von 1860 über die Linie (20.). Duisburg geriet deutlicher in Rückstand, als Lex nach Vorlage von Bär auf 3:0 für den TSV 1860 München erhöhte (22.). Zur Halbzeit blickte 1860 auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. Der MSV Duisburg wurde deutlich abgehängt, als Yannick Deichmann nach Vorarbeit von Erik Tallig auf 4:0 für den TSV 1860 München erhöhte (50.). 1860 überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:0 (66.). Bär legte in der 70. Minute zum 6:0 für den TSV 1860 München nach. Schlussendlich setzte sich 1860 mit sechs Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.