3. Liga: MSV Duisburg – TSV 1860 München (Sonntag, 13:00 Uhr)

Mit Blick auf die Anfälligkeit ihrer Hintermannschaft dürften die Zebras mit Bauchschmerzen in die Partie gegen den TSV 1860 München gehen. Die bisherigen Gastauftritte brachten 1860 Respekt in der Liga ein – ein Vorbote für die Partie bei Duisburg? Die Körpersprache stimmte in der Regel bei den Zebras, sodass die Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf schon 189 Gelbe Karten sammelte. Ist der TSV 1860 München darauf vorbereitet?