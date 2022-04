3. Liga: SV Meppen – Würzburger Kickers, 2:4 (2:1)

Markus Ballmert bediente Christoph Hemlein, der in der elften Spielminute zum 1:0 einschoss. Wer glaubte, Würzburg sei geschockt, irrte. Saliou Sané machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (15.). Zur Pause hatte der SV Meppen eine hauchdünne Führung inne. Das 2:1 des Heimteams bejubelte Beyhan Ametov (47.). Eine Vorlage von David Kopacz erreichte Leon Schneider, der zum Ausgleich traf (58.). Würzburg traf zum 3:2 (67.). Meppen geriet deutlicher in Rückstand, als die Kickers auf 4:2 erhöhten (79.). Der SV Meppen hatte alle Trümpfe in der Hand, verspielte im Verlauf jedoch eine komfortable Führung und büßte letztlich eine bittere Niederlage ein.