3. Liga: SV Waldhof Mannheim – MSV Duisburg (Montag, 19:00 Uhr)

Am kommenden Montag trifft der SV Waldhof Mannheim auf den MSV Duisburg. Waldhof gewann das letzte Spiel gegen den VfL Osnabrück mit 2:1 und liegt mit 57 Punkten weit oben in der Tabelle. Am letzten Spieltag nahmen die Zebras gegen den TSV 1860 München die 20. Niederlage in dieser Spielzeit hin. Das Hinspiel ging 3:1 zugunsten von Mannheim aus.