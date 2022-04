3. Liga: TSV Havelse – Sport-Club Freiburg II (Samstag, 14:00 Uhr)

Mit lediglich 23 Zählern aus 34 Partien steht der TSV Havelse kurz vor dem Ende der Saison auf einem Abstiegsplatz. Wer den Gastgeber als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 132 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Insbesondere an vorderster Front kommt der TSV Havelse nicht zur Entfaltung, sodass nur 28 erzielte Treffer auf das Konto von Havelse gehen. Fünf Siege und acht Remis stehen 21 Pleiten in der Bilanz von Havelse gegenüber.