3. Liga: VfL Osnabrück – SC Verl, 3:2 (1:1)

Joel Grodowski bediente Ron Berlinski, der in der 20. Spielminute zum 1:0 einschoss. Den Ausgleichstreffer hatte Omar Haktab Traoré im Repertoire, als er eine Vorlage von Florian Kleinhansl in den Maschen unterbrachte (31.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Für das zweite Tor von Verl war Aaron Berzel verantwortlich, der in der 67. Minute das 2:1 besorgte. Der SC Verl bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Osnabrück bereits der Ausgleich gelang (73.). Zum spielentscheidenden Akteur avancierte Marc Heider, der mit seinem Treffer in der 85. Minute die späte Führung des VfL Osnabrück sicherstellte. Es sprach beinahe alles dafür, dass er das Match gewinnen würde. Doch am Ende gab Verl die komfortable Führung aus den Händen und erlitt eine schmerzende Niederlage.