3. Liga: Würzburger Kickers – FC Viktoria 1889 Berlin (Samstag, 14:00 Uhr)

Nach vier Partien ohne Sieg brauchen die Kickers mal wieder einen Erfolg – am besten schon an diesem Samstag, im Spiel gegen Viktoria. Würzburg erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 0:1 als Verlierer im Duell mit Eintracht Braunschweig hervor. Jüngst brachte der MSV Duisburg Vikt. Berlin die 17. Niederlage des laufenden Fußballjahres bei. Nachdem im Hinspiel kein Sieger zwischen dem FC Viktoria 1889 Berlin und den Würzburger Kickers ermittelt wurde (1:1), hoffen nun beide Teams auf einen Sieg.