3. Liga: 1. FC Magdeburg – TSV 1860 München, 4:0 (0:0)

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Amara Condé stellte die Weichen für Magdeburg auf Sieg, als er in Minute 51 mit dem 1:0 zur Stelle war. Die Heimmannschaft führte schließlich das 2:0 herbei (75.). Atik überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für den 1. FC Magdeburg (91.). Kurz darauf traf Magdeburg in der Nachspielzeit zum 4:0 (93.). Am Ende kam der 1. FC Magdeburg gegen 1860 zu einem verdienten Sieg.