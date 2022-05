3. Liga: Eintracht Braunschweig – FC Viktoria Köln, 0:1 (0:0)

Mit Rang 13 hat Viktoria am Ende der Spielzeit eine Position im unteren Mittelfeld inne. Die Abwehr der Gäste war in dieser Saison mitunter ein Torso, was die insgesamt 53 Gegentreffer untermauern. Zum Saisonende hat Vikt. Köln 13 Siege, 15 Niederlagen und zehn Unentschieden auf dem Konto stehen. Der FC Viktoria Köln verabschiedet sich mit einer souveränen Leistung in den letzten fünf Spielen, in denen man neun Punkte einsammelte.