3. Liga: FC Viktoria 1889 Berlin – SV Meppen, 3:4 (0:0)

Der FC Viktoria 1889 Berlin absolvierte eine dürftige Spielzeit, an deren Ende der Abstieg steht. Im Angriff von Viktoria fehlte es in diesem Fußballjahr eindeutig an Durchschlagskraft, was an 44 geschossenen Toren in der Saisonstatistik eindeutig ablesbar ist. Die Saisonausbeute von Vikt. Berlin ist mager: Die Bilanz setzt sich aus zehn Erfolgen, neun Remis und 19 Pleiten zusammen. In den letzten Partien hatte der FC Viktoria 1889 Berlin kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.