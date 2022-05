3. Liga: FC Würzburger Kickers – Hallescher FC (Sonntag, 13:00 Uhr)

Auf des Gegners Platz hat Halle noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst 13 Zählern unterstreicht. Gegen Ende der Spielzeit wissen die Gäste die Abstiegsränge hinter sich. Nach 36 absolvierten Begegnungen stehen für Hallescher FC zehn Siege, 13 Unentschieden und 13 Niederlagen auf dem Konto. Kein einziger Sieg in den letzten fünf Spielen! Halle kommt seit längerer Zeit nicht mehr richtig in Fahrt. Wenigstens teilte man sich zuletzt die Punkte.