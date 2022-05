3. Liga, MSV Duisburg: Rettung oder Untergang

Nach Jahrzehnten der Angehörigkeit in der 1. sowie 2. Bundesliga stiegen die Zebras 2013 zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte in die 3. Liga ab. Der MSV wurde eigentlich in der Saison 2012/13 Elfter in der 2. Liga, doch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit konnte für die folgenden Saison nicht nachgewiesen werden. Aufgrund dessen musste Duisburg zwangsabsteigen.